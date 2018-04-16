В Крыму определили места с «вопиющей» экологической обстановкой

Экологи назвали самый экологически чистый город Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по результатам исследований им оказалась Ялта. В то же время, самая неблагополучная ситуация с экологией, по мнению специалистов, сложилась в Белогорском и Бахчисарайском районах.

Среди самых «вопиющих фактов» загрязнения окружающей среды – последствия аварии на винзаводе «Коктебель» и поломка канализационного насоса в Бахчисарайском районе: «Наши специалисты могут с уверенностью говорить, что это были канализационные стоки, поверхностно-активные вещества и продукты гниения воды. В Бахчисарайском районе в селе Вилино канализация течет по улицам города с ноября 2017 года», – цитирует «РИА Новости Крым» директора природоохранных программ организации «Зеленый патруль» Романа Пукалова.

Между тем, экологи отметили и положительные изменения в экологической обстановке в Крыму, по сравнению с 2014 годом. Специалисты отметили строительство водозаборов для наполнения Северо-Крымского канала, уменьшение мусора вдоль трасс, прекращение незаконной добычи ракушечника, перевод мазутных котельных на газ.

Тем не менее, в рейтинге регионов по экологической обстановке, который организация составляет ежегодно, Крым по итогам 2017 года занял 60-е место. В Севастополе ситуация еще хуже – город занял 76-е место. При этом оба региона все-таки незначительно улучшили свои показатели.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.04.18

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