Страсть к дармовщине: на Украине подняли вопрос брошенных в Крыму кораблей

На Украине вновь подняли тему возврата оставшейся в Крыму военной техники.

Как уже сообщал «Новый День», президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова передать Украине ее боевую технику, оставшуюся в Крыму после ухода ВСУ с полуострова в 2014 году. Эксперты сразу отметили, что Украина оказалась в неудобном положении: возвращение имущества принесет «Незалежной» масштабные бюджетные затраты, которые могут не оправдаться. И лишит Порошенко возможности эксплуатировать тему похищенного имущества.

То, что власти не заинтересованы в возврате кораблей и техники, признал депутат Верховной рады Украины, член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук.

«Фактически на сегодня это может быть куча металлолома, которую восстанавливать просто нет смысла и из-за моральной устарелости, и из-за технической неисправности», – заявил Тымчук, упомянув, что возврат техники не предусмотрен и некой концепцией развития ВМС Украины. Однако этот вопрос в «Незалежной» периодически поднимают в целях политического пиара: на этот раз тема «всплыла» в рамках судебного разбирательства по делу экс-президента Украины Виктора Януковича.

Они раздербанили все наши корабли, сделали донорами», – заявил заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны «Незалежной», экс-министр обороны Михаил Коваль, сообщивший, что Украина собирается через суд заставить Россию отремонтировать и вернуть технику.

В Москве отнеслись к его речам скептически:

«Все угрозы, связанные с необходимостью России чинить украинские корабли, – это страсть к дармовщине, – прокомментировал высказывания Коваля депутат Госдумы Руслан Бальбек. – Как говорится, хотят въехать в рай на чужой спине».

Напомним, в боевой состав Военно-морских сил Украины на полуострове входило до 40 боевых кораблей, судов и катеров обеспечения. Весной 2014 года часть украинских кораблей по договоренности с российской стороной покинула Крым и передислоцировалась в Одессу. Но ряд кораблей были заблокированы по заявлению четырех предприятий, в том числе и принадлежащих президенту «Незалежной» Петру Порошенко. В Крыму остались единственная украинская подводная лодка «Запорожье», четыре корвета (малых противолодочных корабля), три тральщика, по два десантных корабля, ракетных катера и корабля управления, а также противодиверсионный катер, спасательный буксир, противопожарный катер, катер-торпедолов и корабль спецназначения.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 16.02.18

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