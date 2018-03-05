Следком: Напавший на таксиста в Ялте задержан

Силовики задержали подозреваемого в убийстве таксиста в Ялте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», напавший на водителя такси – 38-летний мужчина, приехал в Крым несколько месяцев назад.

Во время обыска у него дома нашли оружие. По информации главного следственного управления Следственного комитета по Крыму, в ближайшее время будет подано ходатайство о его заключении под стражу.

Напомним, тело таксиста с огнестрельным ранением обнаружили 2 марта, в машине, которая была припаркована на проезжей части улицы Мухина. По информации СМИ, таксисту выстрелили в челюсть из пистолета Макарова, в машине осталась гильза. Из автомобиля исчезли два мобильных телефона, но остались нетронутыми деньги и документы на машину. Погибший жил в Гурзуфе, переехав из Павлограда, у него остались жена и двое детей.

Примечательно, что мероприятия силовиков, которые проводились во время расследования уголовного дела по убийству таксиста, позволили обнаружить целый арсенал в домовладении у местного 55-летного жителя. Как уточняют в пресс-службе МВД по Крыму, во время обысков были найдены предметы конструктивно похожие на автомат Калашникова калибром 7,62 мм, пистолет-пулемет кустарного производства с глушителем, четыре пистолета со снаряженными магазинами, ружье «Винчестер» и гладкоствольное ружье. Кроме того – большое количество патронов различного калибра и снаряженных магазинов для стрелкового оружия, а также составные части оружия.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 05.03.18

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