Следком возбудил уголовное дело из-за убийства таксиста в Ялте

В главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Крыму подтвердили информацию об убийстве таксиста в Ялте. Возбуждено уголовное дело.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация о том, что в Ялте застрелен таксист появилась сегодня в социальных сетях. Пользователи обратились с просьбой к крымчанам, которые стали очевидцами убийства, поделиться сведениями со следователями. По предварительной информации, водителя такси убил клиент, которого он подобрал «с бордюра», когда они приехали к месту назначения.

Отметим, что в официальном комментарии Следкома погибшего мужчину не называют таксистом.

«По данным следствия, 2 марта 2018 года в припаркованном на проезжей части улицы Мухина в Ялте автомобиле обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями в виде огнестрельного ранения», – сообщили в ведомстве.

По информации сайта «Ялта-24», таксисту выстрелили в челюсть: в машине, на пассажирском сидении, была найдена гильза от пистолета Макарова. Убитого обнаружили ночью, машина стояла с работающим мотором. Как утверждает источник, даже получив ранение, таксист смог перепарковать автомобиль, поставив его на ручной тормоз. При этом из машины исчезли два мобильных телефона, но остались нетронутыми деньги и документы на автомобиль. Сам погибший жил в Гурзуфе, переехав из Павлограда, у него остались жена и двое детей.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 02.03.18

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