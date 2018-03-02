Соцсети: в Ялте застрелили таксиста

В Ялте застрелили водителя такси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информацию об убийстве и поиске очевидцев происшествия активно публикуют пользователи соцсетей.

«1 марта 2018 года в период с 19:10 до 19:15 на улице Мухина, в районе дома 24, был застрелен водитель такси. Возможно, что кто-то проезжал там в это время и что-либо видел. Сообщите, пожалуйста», – говорится в сообщении, размещенном в одной из групп в социальных сетях.

Также пользователи просят объявиться водителей, проезжавших в день убийства остановку «Октябрь» в период с 18:50 по 19:05, и предоставить записи видеорегистраторов.

По данным источника издания «Ялты-24», водителя такси убил клиент, которого он подобрал «с бордюра». Убийца расправился с таксистом, когда они приехали на место назначения.

Между тем, в главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Крыму информацию об убийстве таксиста корреспонденту РИА «Новый День» не подтвердили, но и не опровергли.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 02.03.18

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