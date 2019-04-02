В Крыму вынесли приговор украинцу, убившему ялтинского таксиста

Верховный Суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего гражданина Украины, застрелившего в Ялте таксиста в марте прошлого года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

«На основании представленных прокуратурой доказательств он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«з» ч. 2 ст. 105 (убийство, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 (разбой, совершённый с применением оружия, насилия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), ч. 1 ст. 226, ч. 1 ст. 222 (хищение, незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов) УК РФ.

Установлено, что осужденный в марте прошлого года заказал такси с умыслом о нападении на водителя с целью ограбления. По прибытии в назначенное место, злоумышленник напал на потерпевшего с требованием передачи ему денег и застрелил его.

Виновному назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – говорится в сообщении.

Напомним, следком Крыма возбудил уголовное дело в день убийства таксиста.

«По данным следствия, 2 марта 2018 года в припаркованном на проезжей части улицы Мухина в Ялте автомобиле обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями в виде огнестрельного ранения», – сообщили в ведомстве.

По информации сайта «Ялта-24», таксисту выстрелили в челюсть: в машине, на пассажирском сидении, была найдена гильза от пистолета Макарова. Убитого обнаружили ночью, машина стояла с работающим мотором.

Как утверждает источник, даже получив ранение, таксист смог перепарковать автомобиль, поставив его на ручной тормоз. При этом из машины исчезли два мобильных телефона, но остались нетронутыми деньги и документы на автомобиль.

Сам погибший жил в Гурзуфе, переехав из Павлограда, у него остались жена и двое детей.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 02.04.19

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