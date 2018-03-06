Асимметричная «ответка» на послание Путина: США разморозят и подожгут все старые конфликты вокруг России, включая ненадёжную Белоруссию

Запад и США анализируют заявление главы российского государства Владимира Путина о новейших системах стратегического вооружения, способных на мгновенную реакцию в случае ядерной атаки, и готовят ответ, однако он не будет симметричным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заклятые российские «партнеры» собираются предпринять ряд срочных мер, пока спешная ликвидация технологического отставания даст свои первые плоды.

«Есть способы справиться с Россией дешевле и эффективнее», – считает белорусский политический аналитик и обозреватель Алексей Дзермант.

По его словам, Пентагон будет искать слабые места в российской экономике и играть на противоречиях между элитами и остальным населением внутри самой России, чтобы раскачать ситуацию на этой почве.

«Удара также стоит ожидать на внешних рубежах. По сути, мы везде имеем замороженные или тлеющие конфликты. Это и молдово-приднестровский конфликт, Украина – Донбасс, сложная ситуация в Закавказье, серьезные угрозы, идущие из Афганистана в адрес Таджикистана и всей Центральной Азии. Запад попытается разморозить все эти конфликты. Будут предприняты усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию здесь, чтобы Россия втягивалась и тратила ресурсы, которые ей необходимы для внутреннего развития на умиротворение внешних обострений. Я думаю, в ближайшее время стоит ждать массовых гражданских волнений в Молдове и новую фазу военных действий на Донбассе», – прогнозирует эксперт, добавляя, что США будут разжигать и новые конфликты по всему периметру границ России.

Еще один момент, по мнению Дзерманта, связан с Белоруссией.

«Белорусское направление – очень серьезное. Здесь атака будет носить информационно-пропагандистский характер. Наши «партнеры» будут пытаться заигрывать с националистами, сеять недоверие между российскими и белорусскими элитами и спекулировать на экономических спорах», – уверен эксперт.

Чтобы справиться с вышеперечисленными угрозами России придется переустановить всю систему взаимоотношений с союзниками.

«Надо мобилизовывать союзников и объяснять, тому же Казахстану, Киргизии, Армении, что ситуация очень серьезно поменялась, и геополитическое лавирование становится неактуальным. В такой ситуации придется проверять союзничество не словом, а делом. Многое также зависит от сплочения на экономической платформе. Надо подтягивать внутреннюю экономическую ситуацию в России, чтобы и наши союзники чувствовали мощь. Чтобы мы составляли единый экономический сильный блок и кулак», – резюмирует Дзермант в интервью порталу sonar2050.org.

Минск, Оксана Мурзина

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