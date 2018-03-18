Порошенко с нацистами препятствуют выборам президента РФ на Украине – ОБСЕ умыла руки

На Украине российским избирателям перекрыли доступ на избирательные участки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», националисты пикетируют российские посольства в Киеве и Харькове, где должны были открыться избирательные участки.

В украинской столице возле здания российского дипломатического представительства собралось около сотни активистов националистических движений. Пока никаких действий с их стороны предпринято не было. Тем не менее, посольство усиленно охраняет полиция, а в квартале присутствуют наблюдатели ОБСЕ.

В Харькове активисты националистических организаций также начали пикет перед генеральным консульством России. Перед входом они установили щиты с плакатами «Россия = война», «Выборы на крови» и не дают пройти избирателям на территорию консульства.

В препятствовании свободного волеизъявления граждан России к националистам присоединились украинские власти в Одессе: консульство заблокировала полиция. Проезд через кордон разрешен только жителям близлежащих домов.

Между тем, наблюдатели ОБСЕ не собираются «вмешиваться» и оспаривать решение украинских властей, нарушающее одну из основных демократических свобод.

«По сути, голосование на выборах в другой стране регулируется двусторонними соглашениями между странами. Я не знаю каких-то международных стандартов в этой сфере. Существуют двусторонние договоренности об организации голосования между странами, поэтому мы не та организация, которая могла бы это прокомментировать», – заявил пресс-секретарь бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Томас Раймер.

Отметим, что на Украине планировалось открыть четыре избирательных участка – в Киеве, Одессе, Харькове и Львове. Всего за рубежом сегодня работают более 400 пунктов, где можно принять участие в выборах.

Киев, Оксана Мурзина

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