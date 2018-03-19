В Госдуме сомневаются, что Европе нужен призрак «Четвёртого Рейха» в лице Украины

Агрессия, с которой украинские националисты и представители власти «Незалежной» пытались препятствовать выборам президента России, не останется без внимания простых жителей стран Евросоюза.

Об этом в комментарии РИА «Новый День» заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Напомним, на Украине 18 марта гражданам РФ перекрыли доступ на избирательные участки. Украинские радикалы устроили пикеты у российских зданий российской дипмиссии, в блокировании участвовала полиция. В ОБСЕ решили поддержать радикалов, и отметили, что не собираются оспаривать решение властей Украины препятствовать выборам. Международные наблюдатели за выборами в Крыму назвали происходящее на Украине «беспределом», и посчитали, что «Незалежная» должна быть наказана за это.

«Это очень тревожный сигнал, в первую очередь для Европы. Россия уже четыре года знает, что происходит на Украине, какие люди там правят бал. Поэтому мы были готовы к такому развитию событий. Можно сказать – украинские националисты тренировали нас, срывая акции «Бессмертный полк», громя наши банки и Россотрудничество. Никаких иллюзий не осталось. А вот что теперь скажут западные политики, которые ратующие за Украину, – это интересный вопрос», – рассказал РИА «Новый День» Дмитрий Белик.

По его мнению, украинские власти ведут себя чересчур вызывающе и самоуверенно, чувствуя вседозволенность при попустительстве представителей стран ЕС и США. Однако эта поддержка при такой политике руководства «Незалежной» не может длиться вечно.

«В центре Европы существует государство с явными националистическими взглядами, вытирающее ноги об основные демократические права, принимающее дискриминационные законы. Старому Свету брошен вызов – поддержка режима Порошенко вызывает все больше вопросов у простых европейцев, Четвертый Рейх им не нужен», – уверен депутат.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 19.03.18

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