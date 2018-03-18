На Украине обостряется обстановка вокруг российских избирательных участков

В Киеве, Харькове, Одессе и Львове усиливаются провокации националистов против президентских выборов в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активисты националистических движений не стесняются в формах и способах «самовыражения».

В украинской столице националисты провели акцию, на которой медведь с балалайкой и «ватник» с бутылкой водки открыли «памятник» президенту России Владимиру Путину.

В Харькове участники аналогичного «перформанса» принесли ко входу в консульство гроб с куклой в маске Владимира Путина.

Во Львове здание российского посольства обнесли забором.

В Одессе избирательный участок сделали из кабинки биотуалета и включили немецкие военные марши, а в полицию поступил звонок о заминировании улицы Гагаринское плато, на которой расположено генконсульство России. На месте работают взрывотехники и кинологи.

Российских граждан, желающих принять участие в выборах президента России по-прежнему не пускают на избирательные участки, расположенные в дипредставительствах страны в Киеве, Харькове, Львове и Одессе.

Проголосовать получилось лишь у сотрудников дипломатической миссии в Киеве.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 18.03.18

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