Международные наблюдатели: Украина должна быть наказана за посягательство на российскую демократию

Международные наблюдатели, следившие за процессом выборов президента в Крыму, рассказали о своих замечаниях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты отмечают, что выборы прошли без серьезных нарушений.

По мнению наблюдателя из Италии Марко Марсили, крымчане были недостаточно информированы о том, как пользоваться техникой для приема бюллетеней, которая была установлена на избирательных участках. Наблюдатель из Испании Диего Гульен заявил, что экспертами были зафиксированы «мелкие замечания», не став конкретизировать. Но, по его словам, эти замечания традиционны и для других стран. Наблюдатель подчеркнул, что оказался приятно удивлен активностью женщин на выборах в Крыму, которые, по его словам, составили порядка 50% избирателей.

Наблюдатель из Швеции Ульф Гренлунд и наблюдатель из Германии Андреас Маурер рассказали, что их поразило большое количество желающих проголосовать на избирательных участках в Севастополе.

«На участке №99 я впервые увидел на выборах такие большие очереди. Там их даже было три», – сказал Маурер, добавив, что он никогда не замечал подобного на Западе.

Наблюдатели посетили регионы Крыма, где проживает большое количество крымских татар. Они отметили, что ни одна из национальных групп в республике, по их мнению, не была ущемлена избирательным процессом.

«С моей точки зрения, это были прозрачные, организованные на высоком уровне выборы. И на тех избирательных участках, где я был, я не заметил нарушений», – заявил Маурер.

Итоги работы наблюдателей будут проанализированы экспертами и опубликованы в разных странах – в том числе в Германии, Норвегии и России. По мнению Маурера, высокой явкой на выборах президента России крымчане окончательно и самостоятельно дали понять Западу, что не намерены больше спорить и доказывать законность референдума 2014 года.

«Крымчане сделали послание Западу. Можно сказать, что вчера народ Крыма поставил жирную точку, и этот вопрос навсегда закрыт», – уверен Маурер.

При этом иностранные наблюдатели возмутились, что на Украине создавали препятствия для граждан России, желающих проголосовать на выборах президента. Маурер уверен, что на эти факты должны отреагировать власти стран Евросоюза, а руководство Украины – испытывать стыд. По его мнению, это недопустимо для страны, «которая хочет в Европу, которая якобы хочет настроить себя на европейские ценности, демократию». По словам Маурера, после того, как стало известно о случаях недопущения граждан РФ к выборам, к наблюдателям обратились люди, которые уверяли, что контролировать законность избирательного процесса надо было не в Крыму, а на Украине.

«Только на Украине граждане России не могли проголосовать. Это беспредел. Все указывает на то, что это было организовано правительством Украины», – заключил Маурер.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 19.03.18

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