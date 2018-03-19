Иностранные наблюдатели оценили организацию выборов в Крыму

Независимые иностранные наблюдатели, работавшие 18 марта на избирательных участках Крыма, высоко оценили организацию выборов на полуострове.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , ход голосования контролировали 43 наблюдателя из 20 стран, включая Украину, Австрию, Великобританию, Латвию, Италию, Венесуэлу, Швейцарию, США.

«Я удивилась техническим инновациям, – заявила наблюдатель из Сербии Драгана Трифович. – Никогда раньше (я была наблюдателем на разных выборах – и на Ближнем Востоке, и в Европе) я не видела такой системы сканирования и видеонаблюдения, когда каждый человек практически через Интернет может посмотреть, что происходит на месте голосования. Организовано совершенно и, с моей точки зрения, это очень хороший пример демократии, в том числе для западных стран».

«Мы никаких нарушений здесь не видели. Мы видели настоящую, чистую демократию, – сообщил наблюдатель из Финляндии Йохам Бекхам. – Мне кажется, что на нашей планете сегодня Крым является самым демократическим местом. Что касается антироссийской, антикрымской кампании западных стран, – это, к сожалению, факт. Но могу с радостью сказать, что никакие попытки вмешаться в политические процессы в России не были успешными».

«Меня впечатлил профессионализм, спокойствие, что все шло без давления, без ажиотажа, манифестов и скандалов, – отметил наблюдатель из США Гилберт Докторов. – Все шло, как должно быть. Это большое достижение и администрации, и крымского народа».

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 19.03.18

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