Иностранные наблюдатели оценили организацию выборов в Крыму

Независимые иностранные наблюдатели, работавшие 18 марта на избирательных участках Крыма, высоко оценили организацию выборов на полуострове.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ход голосования контролировали 43 наблюдателя из 20 стран, включая Украину, Австрию, Великобританию, Латвию, Италию, Венесуэлу, Швейцарию, США.
«Я удивилась техническим инновациям, – заявила наблюдатель из Сербии Драгана Трифович. – Никогда раньше (я была наблюдателем на разных выборах – и на Ближнем Востоке, и в Европе) я не видела такой системы сканирования и видеонаблюдения, когда каждый человек практически через Интернет может посмотреть, что происходит на месте голосования. Организовано совершенно и, с моей точки зрения, это очень хороший пример демократии, в том числе для западных стран».
«Мы никаких нарушений здесь не видели. Мы видели настоящую, чистую демократию, – сообщил наблюдатель из Финляндии Йохам Бекхам. – Мне кажется, что на нашей планете сегодня Крым является самым демократическим местом. Что касается антироссийской, антикрымской кампании западных стран, – это, к сожалению, факт. Но могу с радостью сказать, что никакие попытки вмешаться в политические процессы в России не были успешными».
«Меня впечатлил профессионализм, спокойствие, что все шло без давления, без ажиотажа, манифестов и скандалов, – отметил наблюдатель из США Гилберт Докторов. – Все шло, как должно быть. Это большое достижение и администрации, и крымского народа».
Симферополь, Варвара Бурлакова
Симферополь. Другие новости 19.03.18
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