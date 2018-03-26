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Пятница, 30 марта 2018, 20:15 мск

Крым

Новости дня, Анонсы

СМИ: Самолёт Путина приземлился в Кемерово

Фото: kremlin.ru

Президент Путин прилетел в Кемерово.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на свои источники.

На данный момент известно, что самолет специального летного отряда «Россия», на котором перемещается президент РФ, находится в аэропорту столицы Кузбасса.

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