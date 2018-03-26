СМИ: Самолёт Путина приземлился в Кемерово

Президент Путин прилетел в Кемерово.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на свои источники.

На данный момент известно, что самолет специального летного отряда «Россия», на котором перемещается президент РФ, находится в аэропорту столицы Кузбасса.

Крым. Другие новости 26.03.18

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