Мы теперь одной крови: Крым зовёт попавших под санкции бизнесменов вкладываться и зарабатывать на полуострове

В Крыму пообещали создать особые условия для предпринимателей, попавших под действие новых американских санкций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти республики собираются реализовать в регионе проект площадки со специальным режимом для бизнеса и признаками офшора. «Мы Крым постоянно предлагаем, чтоб он стал такой территорией. Если не территорией опережающего развития, то внедрения таких технологий», – цитирует главу Крыма Сергея Аксенова «РБК».

По его словам, для полуострова создание подобного инструмента является важным, так как в настоящее время инвесторы вынуждены регистрироваться на материке, а только потом они могут зайти в Крым. «Я за то, чтоб такой инструмент был создан, законодательно был как-то отрегулирован», – заключил глава республики.

Отметим, ранее сообщалось, что поддержка правительства российским бизнесменам, чьи компании пострадали от санкций, может выразиться в создании офшорных зон в Калининграде и на Дальнем Востоке. Одна из идей, которую обсуждают в правительстве, касается возвращения капитала из-за рубежа. Сделать это предлагается в так называемых офшорных зонах – территориях, где иностранные структуры будут перенесены в РФ, но сохранят свою правовую форму.

Как сообщал «Новый День», 6 апреля США нанесли мощный удар по российскому бизнесу с момента начала санкционного давления, включив в «черный список», предусматривающий максимально жесткие ограничения, сразу несколько миллиардеров, подконтрольные им компании, включая публичные, а также руководителей госкомпаний и банков.

По оценке агентства Bloomberg, 26 из 27 россиян, входящих в список богатейших людей планеты, понесли убытки из-за новых санкций в размере 16 млрд долларов.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 10.04.18

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