Жириновский предложил запустить в Крым крупных российских олигархов

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил сделать Крым инструментом для возврата финансов олигархов в Россию. Политик уверен, что реализация его идеи станет реальным рычагом против санкций США.

«Пора провести полноценную амнистию капитала в России. Гарантировать полную банковскую тайну, по крайней мере, в одном государственном банке и позволить нашим крупным предпринимателям спокойно вернуть все деньги в Россию, не опасаясь проверок и уголовных дел. Мы можем сделать свою свободную налоговую зону в Калининграде, на Сахалине, на острове Русский, в Крыму», – сообщил Жириновский в своем Telegram-канале.

По его мнению, выполнение это плана приведет к полной деофшоризации экономики России за границами страны, а деньги российских толстосумов вольются в том числе в экономику Крыма.

Как уже сообщал «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов выступил с идеей сделать из полуострова площадку со специальным режимом для бизнеса и признаками оффшора, создав особые условия для предпринимателей, попавших под действие новых американских санкций.

Напомним, в начале апреля США включили в «черный список», предусматривающий максимально жесткие ограничения, сразу несколько миллиардеров, подконтрольные им компании, включая публичные, а также руководителей госкомпаний и банков. По оценке агентства Bloomberg, 26 из 27 россиян, входящих в список богатейших людей планеты, понесли убытки из-за новых санкций в размере 16 миллиардов долларов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 11.04.18

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