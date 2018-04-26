Не в дверь, так через забор: Собчак договорилась с Украиной по Крыму

Скандальная телеведущая, бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак приедет в Крым через территорию Украину. Об этом сообщают крымские СМИ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», визит Собчак связан с ее участием в бизнес-конференции в Алуште, которая пройдет с 27 по 29 апреля. Как указано на официальном сайте мероприятия, Собчак станет специальным гостем вместе с экс-депутатом Госдумы, председателем Совета директоров ЗАО «Национальная резервная корпорация» Александром Лебедевым и предпринимателем Михаилом Кучментом.

Напомним, о возможном визите Собчак в Алушту в качестве ведущего бизнес-конференции стало известно спустя несколько дней после выборов президента. Но, несмотря на информацию об участии телеведущей в мероприятии, ее представитель Ксения Чудинова не стала подтверждать данные о приезде Собчак в Крым.

Отметим: на протяжении всей предвыборной кампании Собчак неоднократно заявляла, что считает Крым территорией Украины, вызывая возмущение не только у крымчан, но и у других жителей России, требующих привлечь телеведущую к ответственности. Незадолго до дня голосования, Собчак сообщила о своем запросе к органам власти «Незалежной» на разрешение посетить Крым через территорию Украины, чем вызвала критику главы украинского МИДа Павла Климкина, назвавшего ее намерение «политической шизофренией».

Тем не менее, в украинском министерстве информационной политики в начале марта допустили возможность приезда Собчак в Крым через Украину.

Между тем, внук украинского нациста и депутат Верховной Рады Юрий Шухевич заявил, что разрешение на проезд Ксении Собчак через «Незалежную» на полуостров станет «позором для страны».

Стоит отметить, что в 2014 году, после референдума, телеведущая уже посещала Крым, встретившись с экс-прокурором республики, депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Как утверждает Поклонская, тогда Собчак даже и не подумала спросить у киевских властей разрешения на приезд, чем нарушила украинское законодательство. Однако, по сообщению СМИ, украинские силовики закроют глаза на этот факт и беспрепятственно пропустят Собчак на территорию Крыма – якобы на этот счет существует определенная договоренность.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 26.04.18

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