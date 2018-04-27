«Поеду – не поеду»: Собчак внезапно отказалась от визита в Крым

Ксения Собчак заявила, что не собирается в Крым в ближайшее время.

Как уже сообщал «Новый День», Собчак должна была принять участие в бизнес-конференции в Алуште, которая пройдет с 27 по 29 апреля. Как указано на официальном сайте мероприятия, Собчак станет специальным гостем. По другим данным она должна вести мероприятие.

Накануне появилась информация, что телеведущая приедет в Крым через Украину – якобы, соответствующая договоренность достигнута с властями «Незалежной». Однако радикальные националисты пригрозили устроить ей «теплый прием», несмотря на любые договоренности.

Собчак же заявила, что в Крым вообще не собирается:

«Сейчас в Крым я не собираюсь и давно уже об этом сообщила г-ну Ольшанскому и прочим сильно заинтересованным лицам. Тем более, что моим друзьям уже сообщили, что местные власти, узнав о моих встречах с активистами там, запугивают всех тем, что мое посещение грозит «неконтролируемыми провокациями», – цитирует РБК сообщение Собчак в Instagram. Издание добавляет: по состоянию на 23:00 26 апреля в списке специальных гостей конференции «Как вырасти в 10 раз и выйти из операционки» Собчак все еще была указана. Ее участие журналистам РБК подтвердили и в отделе продаж конференции.

Между тем, в отеле, на территории которого должна проходить конференция вечером 26 апреля заявили, что Собчак, действительно, не приедет: «Ее не будет. Ее команда, которая отвечала за ее приезд, отказалась. Это произошло сегодня, – цитирует Крыминформ генерального директора площадки Алексея Кузнецова. – Я не могу знать, по какой именно причине это произошло. Просто нам сообщили, что приезда ее не будет».

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 27.04.18

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