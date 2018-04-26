Пусть попробует появиться: украинские националисты обещают разобраться с Собчак

Украинские радикалы пригрозили сорвать визит телеведущей Ксении Собчак в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в запрещенной в России экстремистской организации «Правый Сектор» недовольны планами Собчак попасть на полуостров через территорию «Незалежной».

Напомним, по информации СМИ, телеведущая якобы договорилась с украинскими властями насчет беспрепятственного проезда по территории Украины с дальнейшим въездом в Крым. В республике она планирует посетить Алушту, где примет участие в бизнес-конференции в качестве специального гостя.

«Безусловно, она не имеет права ни ехать через территорию Украины, ни вообще ехать в Крым. Что касается информации о договоренностях с властями о том, что ее пропустят через Украину, то это режим внутренней оккупации, он может договориться с кем угодно. Порошенко может договориться, чтобы показать, какой он демократичный, показать себя так называемым европейцем, народным президентом и так далее. У националистов другой подход. В Крыму мы не можем реагировать, но если она будет ехать через территорию Украины, то тогда мы будем реагировать», – цитирует «Политнавигатор» спикера экстремистской группировки Артема Скоропадского.

Он напомнил, что Собчак участвовала в выборах президента России в качестве одного из кандидатов, а националисты не признали выборы из-за того, что они проходили, в том числе, в Крыму. По мнению Скоропадского, «Собчак подыгрывает действующему президенту России».

Между тем, раскритиковали возможные договоренности телеведущей с властями и в Верховной раде «Незалежной». По мнению нардепа Юрия Шухевича, приезд Собчак в Крым, с разрешения властей Украины, для участия в российской бизнес-конференции, легализует в глазах украинцев российский статус Крыма.

«Собчак нельзя пропускать через Украину. И дело даже не в том, что она баллотировалась в президенты России. Пусть себе топает по Керченскому мосту. Если у нее есть неофициальная договоренность с властями о том, что ее пропустят, то это позор для властей, если они такое допустят. Как можно о таком договариваться?», – заявил Шухевич.

Тем временем, в Госдуме предполагают, что Собчак следовало бы получить разрешение на въезд в Крым не от властей «Незалежной», а от запрещенной в России экстремистской группировки «Меджлис».

«Официальный Киев не сильно контролирует свои силовые структуры, особенно – на границе с Крымом. Здесь первую скрипку играет запрещенный в России «Меджлис», от которого можно ожидать абсолютно любых шагов. Ведь на Украине Собчак – фигура непопулярная: мало того, что «Дом-2» вела, так еще и кандидатом в президенты России побывала, этого националисты «Незалежной» ей могут не простить», – заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Он указал на абсурдность ситуации с проведением на полуострове конференции, в рамках которой перед российскими бизнесменами будет выступать телеведущая, публично отрицающая российский статус Крыма.

Киев, Леонид Маковецкий

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