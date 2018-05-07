Киев отказался оплачивать участие украинских спортсменов в международных соревнованиях в России

Министерство молодежи и спорта Украины отказалось финансировать поездки спортсменов на соревнования, проводимые в России. Об этом заявил глава ведомства Игорь Жданов.

Как уже сообщал «Новый День», 3 мая министр спорта Украины Игорь Жданов негативно оценил решение украинских борцов принять участие в чемпионате Европы, организованный в Каспийске.

И подчеркнул: бойкот соревнований в России является консолидированной позицией правительства «Незалежной». «Был издан соответствующий приказ министерства», – напомнил чиновник.

Однако Международный олимпийский комитет (МОК) резко осудил категоричную позицию Киева: «Украинские спортсмены получили право участвовать в спортивных соревнованиях на территории России, а от украинских властей мы получили гарантии, что спортсмены из всех стран будут допущены до соревнований», – заявил глава МОК Томас Бах.

Но Киев продолжает гнуть свою линию. Жданов завил, что власти не могут насильно запретить спортсменам посещать разные страны, но у минспорта есть «суверенное право» не финансировать поездки на международные соревнования.

«Еще раз подчеркиваю: министерством не будет потрачено ни гривны средств налогоплательщиков на поездки спортсменов в Россию. Никаких выплат государственных призовых за победы на таких соревнованиях осуществлено не будет, – цитирует Жданова РИА «Новости». – Именно в таком виде сегодня действует приказ министерства и будет действовать в дальнейшем, чтобы никто не сомневался».

Он так же добавил, что через границу Украины не будут пускать никого, кто посетил Крым: «Неважно, это граждане Австрии, Великобритании, России, Испании или других стран», – заявил Жданов.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 05.05.18

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