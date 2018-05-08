Массовый обморок: на линейке в украинской школе одновременно потеряли сознание 20 детей

Более 50 школьников госпитализировано на Украине с признаками острого отравления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел во время линейки в одной из школ города Черкассы: 22 ученика одновременно потеряли сознание.

На данный момент госпитализирован 51 ребенок, 11 находятся в реанимации. Все пострадавшие – ученики 2 – 7 классов. Схожая клиническая картина наблюдается и у одного из педагогов. Врачи считают, что дети отравились ядовитым веществом.

В Черкасском облсовете предположили, что дети надышались парами ртути или испарениями из канализации. Однако проведенный анализ не выявил в воздухе наличие сероводорода, аммиака, хлора и других ядовитых веществ, отмечает «Газета». Вариант отравления едой из школьной столовой исключается: до инцидента дети в столовую не заходили.

На месте происшествия проводятся экспертизы, возбуждено уголовное дело.

Черкассы, Платон Ефимчук

Черкассы. Другие новости 08.05.18

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