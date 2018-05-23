Эксперт: заокеанские кураторы Киева развязали биологическую войну против украинцев

Массовое отравление украинских школьников связано с биологическими лабораториями США, базирующимися на Украине. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне днем в Харьковскую городскую больницу были госпитализированы 37 учеников школы №3. Один из школьников находится в реанимации в тяжелом состоянии. Известно, что детям стало плохо во время уроков. По словам врачей, школьники отравились неизвестным ядовитым веществом. При этом харьковское отравление стало четвертым инцидентом в украинских школах.

По словам Журавко, в учебных учреждениях, в которых пострадали дети, было распылено неизвестное вещество. При этом украинские специалисты так и не смогли выяснить его состав. Эксперт считает, что школьники стали подопытными «кроликами», на которых тестируют новую разработку очередной секретной американской лаборатории.

«По моей информации, с 2014 по 2017 год на Украине американцы построили 15 военных биологических лабораторий. Они находятся в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове (3 штуки), Харькове, Киеве (3 штуки), Херсоне и Тернополе. Несколько таких лабораторий есть вблизи Крыма и ЛНР. В них работают только американцы, они не подчиняются ни местным властям, ни Киеву, а исключительно США», – заявил Журавко и добавил, что украинцы в панике: никто не знает, где будет совершена очередная атака и как она отразится в дальнейшем на здоровье и умственном развитии пострадавших детей.

«Заокеанским хозяевам этого кровавого (киевского – прим. НД) режима мало того, что на юго-востоке страны гибнут тысячами украинцы. Теперь они решили поставить еще один эксперимент – уже на наших с вами детях, на самом дорогом, что есть в нашей с вами жизни», – негодует украинец.

Как сообщал «Новый День», первое массовое отравление в черкасской школе произошло в начале мая. Тогда были госпитализированы более 50 детей, из них 11 пришлось спасать реаниматологам.

Харьков, Анастасия Зук

Харьков. Другие новости 23.05.18

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