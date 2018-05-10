Крымский мост сдали заказчику

Автодорожную часть транспортного перехода через Керченский пролив сдали заказчику. В ближайшее время движение автомобилей по Крымскому мосту будет открыто.

«Компания «Стройгазмонтаж» завершила выполнение первого этапа государственного контракта по строительству Крымского моста – в части автодорожной составляющей. Объект капитального строительства предъявлен приемочной комиссии из представителей заказчика проекта, подрядчика, стройконтроля и авторского надзора», – сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора, выступавшего в роли заказчика строительства.

Согласно акту приемки, строительно-монтажные работы по автодорожной части моста, начатые в феврале 2016 года и планируемые к завершению в декабре 2018-го, закончены в апреле.

Автодорожная часть моста выполнена в соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов, отмечается в акте приемочной комиссии.

Как уже сообщал «Новый День», сначала по мосту смогут пересекать Керченский пролива только легковые автомобили. Плата за проезд взиматься не будет. Осенью планируется открыть и грузовое движение. Поезда пойдут по мосту в декабре 2019-го.

Длина Крымского моста составляет 19 километров – это самый длинный транспортный переход в России. Проект оценен в 228 млрд рублей. Автомобильная часть моста обошлась в 97 млрд.

Керчь, Варвара Бурлакова

Керчь. Другие новости 10.05.18

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