Стала известна дата открытия Крымского моста

Стала известна дата официального открытия Крымского моста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», день открытия транспортного перехода через Керченский пролив зависит от графика президента России Владимира Путина, который планирует посетить торжественную церемонию.

«Путин на открытие моста точно поедет, скорее всего, это будет следующий вторник (15 мая). В крайнем случае, все сдвинется на день», – цитирует «Газета.Ru» источник, близкий к Кремлю.

Отметим, что 4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала проведение брифинга 16 мая в Керчи. Говоря о запланированном мероприятии, Захарова пообещала некий «сюрприз» представителям СМИ. Можно предположить, что этим сюрпризом и будет открытие Крымского моста.

Как уже сообщал «Новый День», ФКУ «Упрдор «Тамань» Росавтодора – заказчик строительства Крымского моста, объявил о приеме у компании «Стройгазмонтаж» автомобильной части транспортного перехода. Работы были завершены в апреле, автомобильная часть Крымского моста, по данным приемочной комиссии, выполнена в соответствии с документацией и требованиями нормативных документов.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 10.05.18

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