Готовьтесь к пробкам: в Севастополе два месяца будут восстанавливать смытую дождем дорогу (ФОТО)

В Севастополе закрыли движение транспортных средств по спуску Котовского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорогу из брусчатки размыло из-за дождя в ночь с 8 на 9 мая. Теперь проезд по спуску Котовского закрыт: минимум на два месяца.

«Вследствие обильных дождей на спуске Котовского на площади свыше 7 тысяч квадратных метров была смыта брусчатка. Сейчас мы комиссионно выясняем причины, готовим мероприятия по восстановлению дорожного покрытия», – заявил директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Игорь Титов и добавил, что брусчатку, возможно, заменят на асфальт, так как она вовсе не предназначена для дорожного полотна. При этом Титов отмечает, что асфальтовое покрытие менее опасно во время гололеда, чем брусчатка. Отвечая на вопрос «Нового Севастополя», не высоковат ли угол уклона спуска для асфальта, Титов пояснил, что «асфальт – один из вариантов».

Отметим, спуск Котовского разгружает центр Севастополя от пробок. Горожане опасаются, что теперь центральные улицы замрут в многочасовых заторах. «Готовьтесь к пробкам, город застынет», – возмущаются одни. Другие предполагают, что брусчатку «смыло» неслучайно: «Я почти поверил, чувствую, скоро кто-то возьмет подряд на демонтаж и перекладку всего спуска. Сколько дождей было и нечего, а тут, раз и внезапно образовалась проблема».

Третьи не верят в то, что после ремонта, новое дорожное покрытие долго прослужит. «Асфальт, который сейчас кладут, долго не живёт», – опасаются севастопольцы. Есть и те, кто поддерживает решение властей отремонтировать дорожное покрытие.

Между тем, несмотря на то, что спуск забаррикадировали дорожники, находчивые севастопольцы умудрились отодвинуть ограждение и продолжают пользоваться привычной дорогой.

Напомним, брусчатка на спуске Котовского была выложена в 2008 году, она сменила свою дореволюционную предшественницу, которая прослужила севастопольцам не одно десятилетие.

ФОТО Владимира Зюзина

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 10.05.18

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