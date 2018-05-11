В Раде потребовали стянуть силовиков к крымской границе

В Верховной раде Украины потребовали от правительства и МВД наполнить силовиками граничащую с Крымом территорию «Незалежной». Украинские нардепы считают, что из-за дефицита полицейских и пограничников над Херсонской областью нависла угроза нападения со стороны России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутатское обращение о необходимости направить дополнительное количество силовиков в область подготовила глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко.

«После посещения прилегающих к Крыму районов Херсонщины обращаюсь к премьер-министру с призывом решить, наконец, вопрос об усилении присутствия гвардейцев, полицейских и пограничников на юге Херсонщины, особенно в Геническом районе. Аналогичное обращение направлено министру внутренних дел Авакову», – написала у себя на странице в Facebook Гопко, опубликовав документ.

Помимо увеличения количества сотрудников Нацполиции в приграничных с Крымом районах Херсонской области, а также передачи портового пункта «Геническ» Госпогранслужбе, Гопко предложила создать Крымское оперативно-территориальное объединение – как одну из структур Нацгвардии Незалежной.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 11.05.18

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