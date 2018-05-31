У Порошенко требуют разместить военную базу рядом с Крымом

Власти Украины должны принять решение о размещении военной базы рядом с Крымом. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в несуществующей Автономной Республике Крым Борис Бабин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», необходимость усиления военной группировки на границе чиновник обосновал опасением, что ситуация в Геническом районе может выйти из под контроля властей «Незалежной».

«Я с первых дней в должности предлагал усиливать соответствующие подразделения Национальной полиции Крыма и Севастополя, и сейчас они размещаются по всей линии разграничения, но в первую очередь в Геническе. Мы настойчиво просим разместить там подразделение Национальной гвардии. Это предложение не воспринято в полной мере руководством МВД. Мы настойчиво просим сделать Геническ городом базирования морской охраны и ВМС Украины. В условиях эскалации конфликта на Азове это приобретает ключевое значение», – цитируют Бабина украинские СМИ.

При этом чиновник уверен, что нестабильная ситуация в регионе связана с некими происками России, которая якобы использует местных активистов для проведения антиукраинских митингов и озвучивания различных требований к руководству «Незалежной».

Как уже сообщал «Новый День», ранее дефицитом украинских силовиков на границе с Крымом озаботились в Верховной раде. Глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко потребовала от правительства «Незалежной» увеличить число полицейских и пограничников, так как, по ее мнению, возможно нападение со стороны России.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 31.05.18

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