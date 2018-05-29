Южные регионы Украины выходят из-под контроля Киева

Киев теряет контроль над южными регионами. Об этом заявил постоянный представитель президента Порошенко в Крыму Борис Бабин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь в первую очередь идет об областях, граничащих с полуостровом. В частности, «потеря признаков государственного управления» наблюдается в Геническом районе.

«Появились массовые организованные преступные группировки, которые проводят антиукраинские акции, митинги. Сейчас там имеет место раскачивание ситуации, – сообщил Бабин. – Ситуация пока не военная, но небезопасная. На местном уровне противодействовать этому непросто и полиции, и исполнительной власти. Я уверен, что наши спецслужбы и центральный аппарат действуют. Но украинский народ должен знать об этой беде».

Напомним, на прошлой неделе Херсонская область несколько раз попадала в топы новостных лент: сначала было заявлено активисты запрещенной в России организации «Меджлис» кошмарят область, отжимая бизнес у местного населения, потом к правительству Украины обратились предприниматели с жалобами на действия чиновников.

Бабин во всем этом видит происки России, стремящейся, в числе прочего, установить контроль над Северо-Крымским каналом.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 29.05.18

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