Украина собирается отказаться от Дня Победы в угоду «союзникам» из США и Европы

Народный депутат Верховной Рады Андрей Денисенко из бывшего Днепропетровска, а ныне Днепра, внес на рассмотрение коллегам законопроект об отмене празднования Дня Победы 9 Мая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ опубликован на официальном сайте украинского парламента.

По словам парламентария, главная цель законопроекта – восстановление исторической справедливости и признания роли союзников: Великобритании, США и других стран Антигитлеровской коалиции.

Напомним, что Второй фронт в Европе союзники открыли лишь 6 июня 1944 года, когда превосходство Красной Армии на фронтах стало очевидно всем.

Не забыл Денисенко упомянуть и про уменьшение влияния российской пропаганды через общую память и историю, которые нардеп назвал «идеологическими штампами». Досталось также нынешнему российскому президенту Владимиру Путину, которого депутат обвинил в фарсе «победобесия».

Суммируя все перечисленное, Денисенко предложил «отказаться от выдуманной Сталиным искусственной даты 9 мая» и «отмечать все памятные моменты в один день, 8 мая, как это и принято во всей Европе и цивилизованном мире». При этом Денисенко предложил назвать праздник «Днем победы над нацизмом в Европе».

Идея днепровского нардепа не нова. Стать еще ближе к Европе ранее пытались его коллеги по Раде, а также Украинский институт национальной памяти. Пока безуспешно.

Чтобы стать законом, предложение Денисенко должно набрать не менее 226 голосов в украинском парламенте.

Между тем, война в Европе завершилась именно 9 мая 1945 года – войска 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов освободили Прагу. Нет противоречий и в разнице календарных дат, в которые Россия и Европа отмечают победу над фашизмом: 8 мая в 23:01 по среднеевропейскому времени был подписан Акт о капитуляции нацистской Германии, в Москве на тот момент наступило уже 9 мая.

Как уже сообщал «Новый День», сами украинцы не готовы отказываться от общих с Россией праздников. Концерт «Победа», показанный украинским телеканалом 9 мая, стал абсолютным лидером телевизионного эфира на Украине, его зрительская аудитория составила почти 16 миллионов человек.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 11.05.18

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