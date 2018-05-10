На Украине 9 мая исполнили песню, посвященную российским военным

В Кривом Роге во время церемонии возложения цветов к братской могиле павших воинов прозвучала песня «Верните память», посвященная военнослужащим РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», песню «Верните память» написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В России композицию исполняет известная певица Наргиз Закирова, а в Кривом Роге ее исполнила местная «звезда». Выступление украинки сопровождалась танцем в костюмах с религиозными мотивами.

Инцидент разгневал радикально настроенных жителей «Незалежной», они расценили выступление как предательство и обратились в полицию, а также в СБУ.

Как сообщал «Новый День», 9 мая украинский телеканал показал праздничный концерт «Победа. Одна на всех!», анонс, которого также взбесил радикалов: они пытались заблокировать офис компании и сорвать показ, однако попытки оказались тщетными. В итоге телеканал 9 мая стал абсолютным лидером телевизионного эфира на Украине, его зрительская аудитория составила почти 16 миллионов человек, что лишний раз доказывает – украинцы, в отличие от киевского режима, чтят Победу.

Кривой Рог, Анастасия Зук

Кривой Рог. Другие новости 10.05.18

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