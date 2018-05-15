За песню, посвященную военным РФ, на Украине обезглавили культурное ведомство

За исполнение на концерте 9 мая песни «Верните память», авторство которой принадлежит официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, в Кривом Роге уволили чиновницу.

Как сообщал «Новый День», в России композицию исполняет известная певица Наргиз Закирова, а в Кривом Роге ее исполнила местная «звезда». На концерте присутствовали руководители Кривого Рога и горожане. Песня «Верните память» с российскими «корнями» разгневала местных радикалов: они расценили выступление как предательство и обратились в полицию, а также в СБУ.

Не прошло и недели, как украинская сторона отчиталась, что найден человек, затеявший «зраду». Крайней оказалась заведующая районным отделом культуры. Женщину уволили. Не спасла украинку от отставки и весьма очевидная аргументация: песню выбрали из-за ее тематического содержания – сохранение памяти о погибших героях.

Кстати, сама песня на Украине не запрещена. И 9 мая прозвучала еще на нескольких украинских площадках.

Кривой Рог, Анастасия Зук

Кривой Рог. Другие новости 15.05.18

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