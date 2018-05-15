Эксперт: Российские банки на Украине будут работать – это выгодно Порошенко

Национальный банк Украины (НБУ) отказал всем потенциальным покупателям украинских дочек российских банков. Эксперты, знакомые с ситуацией, отмечают, что для этого есть весомый аргумент: банки продолжат свою деятельность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по официальной версии НБУ, потенциальных покупателей для украинских дочерних структур российских банков «Сбербанк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк» не нашлось. Регулятор заявляет, что единственный путь для данных финансовых учреждений – это уход из «Незалежной».

«Постепенное сворачивание деятельности и сдача банковской лицензии – это единственный цивилизованный путь для этих банков. Мы видим, что этим же путем движется «ВТБ» – он уже более года работает в направлении сворачивания своей деятельности»», – цитируют СМИ заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову. В тоже время, несмотря на заявления и ценные советы представителей НБУ, накануне Сбербанк РФ сообщил, что собирается докапитализировать свою украинскую «дочку» на 317 миллионов долларов (8,3 миллиарда гривен). В финучреждении пояснили, что докапитализация будет проведена в соответствии с регуляторными требованиями НБУ.

Киевский политический эксперт Дмитрий Корнейчук считает, что в отношении российских банков и другого бизнеса РФ Украина лишь делает пафосные заявления, пуская пыль в глаза. По словам эксперта, президент Украины Петр Порошенко, начиная с 2014-го года, когда обострились отношения между двумя государствами, сделал все, чтобы интересы российского бизнеса в «Незалежной» не пострадали. Все заявления о санкциях – клоунада для народа, уверяет Корнейчук.

«Сбербанк» решил провести докапитализацию своей украинской «дочки» более чем на 8 млрд грн. А значит – все в порядке у них с деятельностью. Планируют и дальше работать. На самом деле Порошенко все время пытается петлять с выгодой для себя между Вашингтоном и Москвой, – заявил политолог. – Как говорится, чем громче Порошенко кричит про российского агрессора, тем больше «зрада» намечается».

«А какие претензии мы можем предъявлять США и ЕС за имитацию антироссийских санкций, если сами таким же занимаемся», – подытожил эксперт.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 15.05.18

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