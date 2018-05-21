ВТБ и Сбербанк будут обслуживать жителей Крыма

Жители Крыма смогут пользоваться услугами Сбербанка и ВТБ. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 июля планируется запустить проект, предусматривающий использование биометрических данных для доступа к банковским программам. В проекте участвуют две крупнейших финансово-кредитных организации, работающие на полуострове. Через них крымчане, прошедшие процедуру биометрии, смогут подключиться к интернет-сервисам Сбербанка и ВТБ и получать необходимые услуги.

Предприниматели и юридические лица для удаленной идентификации смогут использовать цифровую подпись.

Напомним, большинство российских банков отказывается работать в Крыму из-за санкций. 15 мая Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за исполнение иностранных санкций в РФ. Документ предусматривает уголовную ответственность за соблюдение антироссийских санкций: квалифицировать данное нарушение предполагалось как преступления против государственной власти. В первую очередь под закон подпадают банки, операторы сотовой связи и большие сетевые компании, отказывающиеся работать в Крыму, отмечали эксперты. Однако уже 17 мая на пленарном заседании Госдумы было принято решение перенести дальнейшее рассмотрение законопроекта, так как бизнес-сообщество резко выступило против введения подобных мер.

Накануне этого решения глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк не видит необходимости выходить на рынок Крыма и подпадать из-за этого под санкции, поскольку работающие в регионе организации справляются с задачами обслуживания населения, напоминают РИА «Новости». Руководство Сбербанка тоже категорически отказывается открывать свои подразделения на полуострове.

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