Госдума поддержала предложение наказывать тех, кто соблюдает антироссийские санкции

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за исполнение иностранных санкций в РФ.

Как уже сообщал «Новый День», документ предусматривает уголовную ответственность за соблюдение антироссийских санкций: квалифицироваться данное нарушение будет как преступления против государственной власти. В первую очередь под закон подпадают банки, операторы сотовой связи и большие сетевые компании, отказывающиеся работать в Крыму, отмечали эксперты.

За исполнение решения иностранных государств или международных организаций о введении мер ограничительного характера предполагается лишать свободы на срок до трех лет или штрафовать на сумму до 600 тысяч рублей.

При этом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 14 мая заявил, что закон не коснется работы крупнейших российских банков – Сбербанка и ВТБ, несмотря на то, что в Крыму нет их филиалов.

«С одной стороны, Сбербанк и ВТБ туда не идут, с другой стороны – РНКБ, Генбанк, банк «Россия» активно кредитуют. Например, аэропорт в Крыму построен за счет кредитов, в частности, от РНКБ», – цитировало депутата РИА «Новости». По словам Аксакова, законопроект коснется только иностранных организаций, для российских – только с точки зрения поставок определенных товаров и услуг за рубеж, а не внутри страны. Однако первый заместитель главы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев придерживается другого мнения: закон может коснуться любого сотрудника любого банка, который по собственному произволу совершает действие в поддержку санкций.

«Здесь нужно доказать наличие умысла, что он это сделал, стремясь исполнить санкции», – сказал Исаев, отвечая на вопрос «Интерфакса», угрожает ли соответствующий законопроект сотрудникам любого банка, в том числе, к примеру, Сбербанка или ВТБ, которые совершают действия во исполнение антироссийских санкций.

Доказательством может служить инструкция не открывать счета тем, кто находится под санкциями. «В данном случае тот, кто выпустил эту инструкцию, совершил уголовное преступление. Операциониста в данном случае нельзя обвинять. Но тот, кто выпустил инструкцию, совершил уголовное преступление», – отмечает первый замглавы фракции «ЕР».

А вот если задокументированной инструкции нет, то отвечать придется операционисту.

Сегодня в поддержку закона высказались 412 депутатов. Уголовная ответственность предусматривается как за совершение действий в целях исполнения санкций, так и за бездействие – как раз тот случай, когда компании отказываются от работы в Крыму. Кроме того, в законе есть понятие умышленных действий, способствующих введению ограничительных мер. Речь идет, в числе прочего, о передачи сведений, которые «привели или могли привести к введению мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц».

«Речь идет именно об умышленных действиях, то есть не просто человек распространил информацию или что-то кому-то сказал. Умышленное действие предполагает наличие цели – либо помочь иностранному государству, союзу иностранных государств ввести санкции против России и ее граждан, либо побудить их это сделать», – пояснил на заседании Госдумы первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, сообщает «Росбалт».

Москва, Артем Рокотов

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