Круизы «Сочи – Севастополь» отменили до августа

Круизная линия «Сочи – Севастополь» закрыта минимум до августа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первый рейс по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь круизный лайнер «Князь Владимир» вышел 29 апреля 2017 года. За сезон было совершено 18 рейсов.

В текущем году открыть линию планировалось так же 29 апреля, но из-за технических неполадок круиз пришлось отложить: при проведении швартовных испытаний произошел сбой в системе мониторинга и контроля параметров механизмов. Пассажирам задержку компенсировали, предложив перенести дату отправления на 6 мая и пообещав оплатить неделю пребывания в отелях с полным пансионом и экскурсионным обслуживанием в городах посадки, либо выбрать любой из других рейсов в навигацию 2018 года.

Однако и 6 мая «Князь Владимир» на линию не вышел: ночью накануне отправления из-за неполадок в системе подачи масла на борту произошел пожар.

А вечером 16 мая компания «Черноморские круизы» объявила об отмене рейсов на июнь – июль. Опять по техническим причинам. О компенсациях пассажирам пока не сообщается.

Отметим, что круиз на «Князе Владимире» – удовольствие недешевое: в июле 2017 года стоимость билеты начиналась от 26 тысяч рублей.

Напомним, судно построено в 1977 году, в 2005 году реконструировано в соответствии с современными требованиями, в 2017 году переоборудовано. Длина лайнера составляет 141,8 м, ширина – 21,9 м, судно рассчитано на 940 пассажиров, размещающихся в 360 каютах. Окупить круизную линию планировалось в течение 5 лет.

Сочи, Лиана Макоба

Сочи. Другие новости 17.05.18

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