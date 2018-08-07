Заколдованный лайнер: «Князь Владимир» снова не вышел из Сочи

Круизный лайнер «Князь Владамир» в очередной раз не вышел в море, рейс перенесли на сегодня.

Как уже сообщал «Новый День», в первый рейс по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь круизный лайнер «Князь Владимир» вышел 29 апреля 2017 года. За сезон было совершено 18 рейсов.

В текущем году открыть линию планировалось так же 29 апреля, но из-за технических неполадок круиз пришлось отложить: при проведении швартовных испытаний произошел сбой в системе мониторинга и контроля параметров механизмов. Пассажирам задержку компенсировали, предложив перенести дату отправления на 6 мая и пообещав оплатить неделю пребывания в отелях с полным пансионом и экскурсионным обслуживанием в городах посадки, либо выбрать любой из других рейсов в навигацию 2018 года.

Однако и 6 мая «Князь Владимир» на линию не вышел: ночью накануне отправления из-за неполадок в системе подачи масла на борту произошел пожар.

А вечером 16 мая компания «Черноморские круизы» объявила об отмене рейсов на июнь – июль. Начало круизного сообщения перенесли на 5 августа. Лайнер должен был отшвартоваться в Сочи в 19:00 по местному времени, но снова не случилось.

Старт отложили пока на 2 дня. «Какую-то проверку не успели пройти», – рассказывают пассажиры. И волнуются, смогут ли они вернуться домой после круиза: многие добираются до Сочи издалека и обратные билеты приобретают заранее.

«Если судно на 2 дня позже выйдет, то и обратно на 2 дня опоздает», – переживают пассажиры. Организатор круиза обещает, что лайнер вернутся в Сочи вовремя, просто сократят стоянку в Ялте с 2-х до 1 дня и «пойдут на повышенных скоростях».

Отметим, что туристов о задержке рейса предупреждали по телефону, официальной информации о переносе круиза не удалось найти ни на официальном сайте организатора, ни на страницах компании в соцсетях.

Кстати, если верить сервису бронирования на официальном сайте организатора, на следующий рейс – 12 августа – распродано менее половины мест: для бронирования открыто 270 кают из 360.

Сочи, Лиана Макоба

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