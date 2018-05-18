Киев погрузят в перманентный траур по уничтоженным в Донбассе карателям

В Киеве будут объявлять траур во время похорон горожан, погибших в Донбассе. Соответствующее решение принял Киевский горсовет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в такие дни на зданиях и сооружениях местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений и организаций будут опускать государственный флаг с траурной лентой. При этом депутаты решили не устанавливать жесткий запрет на проведение развлекательных мероприятий:

«Учитывая, что Киев принимает много международных спортивных и культурных мероприятий, которые невозможно отменить, вполне возможно обозначить дни траура траурными лентами или минутой молчания», – заявил депутат Вадим Сторожук.

По мнению наблюдателей, мягкость «траурного проекта» объясняется еще и тем, что в случае резкой активизации режимом Порошенко боевых действий в Донбассе, траур по погибшим киевлянам грозит перерасти в непрерывную грустную «церемонию».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 18.05.18

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