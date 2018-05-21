Лебединая «Ще не вмерла»: Украина собралась шантажировать МВФ государственным дефолтом

В Верховной Раде предложили шантажировать Международный валютный фонд (МВФ) дефолтом Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители парламента «Незалежной» считают, что Киев должен выдвинуть МВФ свои условия, чтобы получить очередной транш, а не идти на поводу у западных спонсоров. По словам депутат Верховной рады Александра Кирша, Украина больше попросту не сможет повышать тарифы на газ, а так как это одно из основных условий кредиторов, то власти страны должны торговаться.

«Поскольку население уже не имеет возможности оплачивать цену на газ, то можно ставить перед МВФ вопрос о дефолте с той же серьезностью, как это сделала Греция. Шантажировать МВФ дефолтом и не бояться», – заявил Кирш. По мнению парламентария, «спонсоры» должны испугаться данного сценария, так как «Незалежная» – «барьер», отделяющий Запад от России.

Политолог Александр Дудчак отмечает, что подобная политика не окажет влияния на МВФ. «Сейчас пример невыполнения любых своих обязательств показывают США, а нынешняя киевская власть им во всем подражает. Видимо, такой пример оказался для них заразительным. Но в данном случае то, что позволено Дональду Трампу, вряд ли будет позволено руководству Украины. Невыполнение обязательств перед МВФ ни к чему хорошему не приведет и вряд ли повлияет на то, что условия предоставления кредитов будут изменены в лучшую для Киева сторону. Реструктуризация украинских долгов уже проводилась, но сейчас вряд ли удастся получить дополнительные преференции – МВФ не торопится кредитовать Украину, давать новые транши», – цитирует РИА «Новости» Дудчака. Он подчеркивает, что МВФ уже получил от Украины все, что нужно: страна поставлена в жесткую зависимость от внешних кредитов. «Украина за четыре года превратилась в государство, лишенное суверенитета. МВФ к этому приложил очень много усилий», – заключил эксперт.

В тоже время руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева считает, что Украина все же может попытаться торговаться, но взамен может предложить только дальнейшую свою антироссийскую позицию. «Нельзя однозначно сказать, что Запад использовал Украину по полной программе потому, что в своей русофобской политике, Киев еще может пригодиться. В ближайшее время Украине новый транш не светит, но это только до тех пор, пока Западу не понадобится русофобская Украина», – рассказала РИА «Новый День» Киселева.

Между тем, экономисты отмечают, что международные кредиты, на которые «подсела» Украина, лишь ухудшают экономическую ситуацию в стране. Напомним, что четырехлетняя программа кредитования Украины предусматривает выделение 17,5 миллиардов долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года еще 1,7 миллиардов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу по миллиарду долларов каждый. Следующая выплата должна была произойти весной 2018-го. Однако в обмен на деньги ВМФ требует у украинских властей повышения тарифов на газ на 35%.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 21.05.18

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