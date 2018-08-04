На Украине заговорили о дефолте

Повышение цен на газ на Украине может привести к дефолту. Об этом заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Юрий Павленко.

Как уже сообщал «Новый День», международные кредиты, на которые «подсела» Украина, лишь ухудшают экономическую ситуацию в стране.

Напомним, что четырехлетняя программа кредитования Украины предусматривает выделение 17,5 миллиардов долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года еще 1,7 миллиардов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу по миллиарду долларов каждый.. Однако в обмен на деньги ВМФ требует у украинских властей повышения тарифов на газ – чтобы стоимость газа для населения сравнялась с ценами для производственных потребителей. В марте текущего года украинские власти заявили, что заморозили цены, но уже в апреле министр внутренних дел Арсен Аваков заявил: чтобы получить очередной транш, придется поднять цены на газ на 35%.

«Мы можем ожидать очень опасную ситуацию осенью – секвестр госбюджета, урезание очень многих расходов госбюджета», – отметил Павленко, добавив, что люди станут еще беднее и в следствие этого может произойти дефолт.

Впрочем, речь о дефолте Раде заводят не в первый раз. В мае представители парламента «Незалежной» заявили , что Киев должен выдвинуть МВФ свои условия, чтобы получить очередной транш, а не идти на поводу у западных спонсоров. По словам депутат Верховной рады Александра Кирша, Украина больше попросту не сможет повышать тарифы на газ, а так как это одно из основных условий кредиторов, то власти страны должны торговаться.

«Поскольку население уже не имеет возможности оплачивать цену на газ, то можно ставить перед МВФ вопрос о дефолте с той же серьезностью, как это сделала Греция. Шантажировать МВФ дефолтом и не бояться», – говорил Кирш, уверяя, что «спонсоры» обязательно испугаются данного сценария, так как «Незалежная» – «барьер», отделяющий Запад от России.

Эксперты же считают, что запугать Запад у Украины не получится: МВФ уже получил от Украины все, что нужно – страна поставлена в жесткую зависимость от внешних кредитов. «Украина за четыре года превратилась в государство, лишенное суверенитета. МВФ к этому приложил очень много усилий», – отметил политолог Александр Дудчак.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 04.08.18

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