В Ялте пьяный сотрудник ГИБДД убил женщину и годовалого ребенка

Пьяный сотрудник ГИБДД устроил аварию, в которой погибли женщина и годовалый ребенок.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по РК, ДТП произошло 21 мая: старший инспектор ДПС ГИБДД Ялты, управляя автомобилем «Mercedes» в состоянии опьянения, двигался со стороны поселка Гаспра в направлении автодороги «Ялта – Севастополь».

Не справившись с управлением, сотрудник полиции вылетел на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «КIA». От удара «Mercedes» отбросило на автомобиль «ВАЗ». В результате ДТП погибла женщина – водитель автомобиля «КIA», а также ее пассажир – годовалый ребенок. Кроме того, телесные повреждения получил другой пассажир автомобиля «КIA» и восьмилетний пассажир автомобиля «ВАЗ».

Водитель автомашины «Mercedes» задержан. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Ялта, Варвара Бурлакова

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