Сотрудник ГИБДД, убивший женщину и младенца, не признает свою вину

Ялтинский городской суд арестовал сотрудника ГИБДД, который в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП с двумя погибшими и скрылся с места аварии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», известно, что во время заседания суда мужчина отказался от дачи показаний и не признал вину в инкриминируемом ему преступлении. Суд принял во внимание то, что обвиняемый может воспользоваться своим должностным положением и попытается оказать давление на опрошенных по данному делу свидетелей, поэтому по ходатайству следователя городской суд Ялты избрал бывшему сотруднику ДПС меру пресечения в виде заключения под стражу.

Отметим, авария вызвала огромный резонанс в социальных сетях. Разгневанные крымчане требуют наказать виновника смертельного ДТП и призывают стражей закона не быть лояльными к бывшему полицейскому. Давайте уже устроим показательный суд! Давайте сделаем петицию! Давайте сделаем хоть раз что-нибудь», – призывают одни жители Ялты. Вторые отмечают, что даже если виновника аварии накажут, то он отсидит несколько лет, например, в колонии-поселении: «Пару лет как на курорте и домой». Третьи опасаются, что наказание и вовсе не последует: «Ничего ему не будет – это парадокс».

Как сообщал «Новый День», старший инспектор ДПС ГИБДД Ялты, управляя автомобилем «Mercedes» в состоянии опьянения, двигался со стороны поселка Гаспра в направлении автодороги «Ялта – Севастополь». Не справившись с управлением, он вылетел на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «КIA». От удара «Mercedes» отбросило на автомобиль «ВАЗ». В результате ДТП погибла женщина – водитель автомобиля «КIA», а также ее пассажир – годовалый ребенок. Кроме того, телесные повреждения получил другой пассажир автомобиля «КIA» и восьмилетний пассажир автомобиля «ВАЗ».

После аварии мужчина попытался скрыться, однако вскоре был задержан коллегами.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 24.05.18

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