Бывший крымский чиновник получил два года колонии за гибель ребенка

Суд вынес приговор экс-главе муниципального образования Кировское сельское поселение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывшего чиновника признали виновным в халатности, в результате которой летом прошлого года погиб восьмилетний ребенок. «На основании представленных прокуратурой доказательств он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность». Установлено, что осужденный не принял необходимых мер к вывозу демонтированных старых детских качелей, на которых получил смертельные травмы восьмилетний ребенок», – сообщили в прокуратуре Крыма.

Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также с экс-чиновника взыскана компенсация морального вреда в размере 1 миллиона рублей.

Напомним, что 24 июля 2017 года в одном из дворов поселка Кировский на мальчика упали незакрепленные качели. Ребенка с травмами и ушибами доставили в Кировскую центральную районную больницу, однако спасти его не удалось. Бывший глава поселка знал о конструкции и ее опасности для детей, но в течение месяца так и не принял никаких мер, чтобы устранить смертельный «аттракцион».

Кировское, Анастасия Зук

Кировское. Другие новости 22.05.18

Ущерб на миллиард: засуха в Крыму погубила урожай. / Патрушев нас рассудит: Грач ответил Иоффе. / «Не догоним»: Крым готов к приему туристов на 90%. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»