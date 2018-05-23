На Украине опровергли блокирование Россией портов Мариуполя и Бердянска

Крымский мост не наносит никакого ущерба портам Мариуполь и Бердянск. Об этом заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.

Как уже сообщал «Новый День», украинские чиновники оценили прямые убытки от моста через Керченский пролив 500 миллионов гривен (19 млн долларов) ежегодно, связав их с вынужденным сокращением тоннажа судов, заходящих в порты Мариуполя и Бердянска. Заявляется, что из-за ограниченной высоты арок моста. Мариупольский порт потеряет 43% оборота, а Бердянский – не менее 30%.

Есть еще косвенные убытки, утверждают в «Незалежной» – их сначала оценивали в 10 млрд гривен, потом сумму увеличили вдвое. Заявив в эфире одного из телеканалов, что новый транспортный переход, как и весь Крым, является украинской территорией, Шуфрич подчеркнул, Крымский мост не будет препятствием для судов, идущих в украинские порты на Азовском море.

«Часть кораблей проходила в этом месте последние 50 лет, – отметил депутат. – А тем, кто говорит, что есть категории кораблей, не способных под этим мостом пройти, я хочу сказать, что они этим путем в жизнь не ходили».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 23.05.18

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