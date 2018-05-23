Стоять! Запрещено! Севастопольцам закрыли вход на пляж по утрам и вечерам

В Севастополе разгорается новый общественный скандал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несколько дней назад руководство ГБУ «Парки и скверы» ввело новые «правила» на посещение парка им. Ахматовой и близлежащего пляжа «Солнечный», закрыв проход на территорию с 20 часов вечера до 8 утра. Чиновники сослались на требования к организации работы пляжа по наличию спасателей и медперсонала.

Однако нововведение вызвало бурную критику жителей Севастополя: «Вообще ужас – огромный район города оставили без моря!»

«Работающие севастопольцы и пенсионеры, привыкли купаться рано утром и вечером, после работы. А не тогда, когда им из правительства будут указывать. Может быть подстроить работы соответствующих служб под нужды горожан, а не наоборот?!» – возмущаются горожане.

Кроме того, люди заявляют, что лишились возможности заниматься спортом перед работой. Поток жалоб посыпался в адрес местных властей и лично губернатора города. В итоге с 23 мая 2018 года доступ в парк решили сделать круглосуточным. Но в вопросе пляжа чиновники остались непреклонны. Не собираются отступать и горожане, уверенные в том, что нарушаются не только их права, но и российские законы.

«И как это интересно парк и пляж будут работать не в одно и то же время? Новый забор построят что ли??? Между пляжем и парком? Или все-таки охрана будет стоять с 20-00 до 8-00 сплошной цепью, чтобы не пускать гуляющих в парке на», – интересуются жители города.

Севастопольцы считают, что запрет отразится и на турпотоке. «Прикиньте, а этих дураков из Рио-де-Жанейро до сих пор ещё не осенило Копакабану с Леблоном и Ипанемой в восемь вечера на замок закрывать! Во странные, да? А в Лас-Пальмасе тоже какие-то непонятные отцы города. Пляж Лас-Кантерас даже забором не удосужились обнести», – приводят примеры пользователи соцсетей.

При этом некоторые высказывают опасения о том, что дальше будет только хуже. «Я думаю, они, со временем, хотят приватизировать и сделать платный вход. Аппетиты повышаются. Сначала на Херсонесе запретили купаться. Теперь очередь за другими пляжами», – рассуждают горожане.

«Решили внедрять свои правила. Херсонес работает до 17-00, Солнечный стали закрывать в 20 часов. Понаехали, а жизнь городскую так и не выучили. Я посмотрю, как летом страждущие искупаться рабочие люди будут ворота ломать. Ждёт их, всяких разных Овсянниковских, восстание стрелецких бабушек. Аминь», – прокомментировала новый «график» работы пляжа «Солнечный» севастопольская общественница Елена Голубева.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 23.05.18

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