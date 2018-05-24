Запрет не прошел: севастопольцы отстояли право на море после работы

Севастопольские чиновники пошли на попятную, не устояв под натиском возмущенных и решительных горожан: севастопольцы и туристы вновь смогут гулять по парку им. Ахматовой и купаться в море на близлежащем пляже «Солнечный» в любое время суток.

Как уже сообщал «Новый День», несколько дней назад руководство ГБУ «Парки и скверы» ввело новые «правила» на посещение этих территорий, закрыв проход с 20 часов вечера до 8 утра. Чиновники сослались на требования к организации работы пляжа по наличию спасателей и медперсонала. Решение вызвало бурную критику жителей Севастополя, обвинивших местные власти в нарушении их прав на отдых после работы и спорт перед трудовым днем. Свое негодование горожане продублировали потоком жалоб в различные инстанции.

Накануне городские власти пошли на уступки, сделав доступ в парк круглосуточным. Сегодня стало известно, что чиновники не возражают и против морских купаний утром и вечером, оговаривая лишь, что за свою безопасность отдыхающие на пляже будут отвечать сами.

«Работа пляжа с 8 утра до 20 часов вечера – это присутствие спасателей и медиков на данном объекте. С 20 часов вечера до 8 утра уже люди, которые находятся там и купаются – несут ответственность сами за себя», – цитирует севастопольский новостной портал ForPost директора ГБУ «Парки и скверы» Александра Федякова.

При этом чиновник изложил свою версию событий: виноваты сотрудники частного охранного предприятие, неверно воспринявшие инструкции сверху. По словам чиновника, с ЧОПовцами провели разъяснительную работу, и больше они не будут препятствовать проходу к морю.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 24.05.18

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