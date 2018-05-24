Бунт на корабле: украинские морпехи отказались выполнить волю президента Порошенко

Украинские морские пехотинцы отказались выполнить распоряжение президента Порошенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне в Николаеве состоялись торжественные мероприятия в Дня морской пехоты Украины. Согласно указу президента страны Петра Порошенко праздник будет ежегодно отмечаться 23 мая, а цвет беретов соответствующих подразделений ВСУ изменен с черного на цвет морской волны.

Однако военнослужащие Первого Феодосийского Отдельного батальона морской пехоты (1-ФОБМП) отказались сменить береты и явились на торжественное построение перед президентом в старой форме.

В своеобразной акции протеста приняли участие около 100 человек – матросы, старшины и некоторые офицеры.

«Морские пехотинцы 1-ФОБМП не изменяют традициям! В рамках празднования Дня морской пехоты в Николаеве произошла замена цвета беретов и символики морской пехоты Украины. Морские пехотинцы 1-ФОБМП отказались предавать клятву и вышли в парадном строю в своих украинских черных беретах, – говорится в заявлении подразделения, опубликованном в соцсетях. – Сохранение символики является символом сохранения боеспособности и традиций, остатков коллективов, которые вели и ведут борьбу с врагом не только в рядах морской пехоты, но и всех ВСУ. Реформы – это не замена фасада».

Еще одной причиной демарша стала ситуация в армии: командиры не дорожат подчиненными, все проблемы игнорируются. Поэтому своей акцией морпехи решили показать, что они – не бессловесные рабы.

По сообщениям СМИ, всех, отказавшихся сменить береты, уже вызвали «на ковер» к командованию.

Николаев, Платон Ефимчук

Николаев. Другие новости 24.05.18

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