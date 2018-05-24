Помста: украинских морпехов наказали за верность традициям

Морпехов, отказавшихся надевать новые береты, уволили из ВСУ.

Как уже сообщал «Новый День», накануне в Николаеве прошли торжества в честь Дня морской пехоты Украины. Согласно указу президента страны Петра Порошенко праздник будет ежегодно отмечаться 23 мая, а цвет беретов соответствующих подразделений ВСУ изменен с черного на цвет морской волны.

Однако около сотни военнослужащих Первого Феодосийского Отдельного батальона морской пехоты (1-ФОБМП) отказались сменить береты и явились на торжественное построение перед президентом в старой форме.

Начальник пресс-центра Военно-морских сил Олег Чалык заявил, что подавляющее большинство морпехов участвовали в церемонии уже в новых беретах: «Есть соответствующий приказ, обязательный для исполнения. Одним из элементов является смена черного берета на новый – цвета морской волны. Кое-кто из морских пехотинцев отказался сменить береты пехоты. Среди них большинство уже уволены в запас».

Николаев, Платон Ефимчук

Николаев. Другие новости 24.05.18

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