Симферопольский «Куб» снова устоял – снос откладывается

Торговый центр «Куб» в Симферополе в очередной раз устоял под натиском чиновников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», демонтаж комплекса власти города анонсировали на протяжении длительного времени. Окончательное, как казалось, решение было принято после трагедии в кемеровском ТРК «Зимняя вишня»: мало того, что здание было признано самовольным строением, так в нем обнаружили еще и нарушения требований пожарной безопасности.

Снос ТЦ назначили на 28 мая. Однако владелец обратился в Арбитражный суд, и тот приостановил действие постановления администрации Симферополя, принятое еще 30 ноября 2017 года.

Кроме того, предприниматели просили вообще запретить кому-либо какие-либо действия по сносу или демонтажу здания до вступления в законную силу окончательного судебного акта по данному делу. Но в удовлетворении этого требования суд отказал.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 25.05.18

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