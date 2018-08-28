Суд разрешил снести торговый центр в Симферополе

В правительстве Крыма снова анонсировали демонтаж скандального «Куба» в центре Симферополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Совете министров республики утверждают, что суд встал на сторону чиновников, потребовавших сноса самовольно возведенного торгового центра, и теперь демонтажу здания ничего не помешает.

Напомним, о намерении освободить от незаконных построек площади перед рынками в центральной части Симферополя чиновники заявляли еще в 2015 году. В октябре 2017 года расположенный на площади Куйбышева «Куб» попал в составленный правительством перечень самовольных построек, демонтаж которых должны были организовать в муниципалитетах. Администрация Симферополя приняла постановление о сносе в ноябре 2017 года, а работы по демонтажу «Куба» запланировали на май 2018 года. Представители администрации Симферополя заранее предупредили работающих в торговом центре предпринимателей о намеченном демонтаже, чтобы те успели вывезти свое имущество из здания. Однако Арбитражный суд Крыма принял обеспечительные меры в отношении «Куба», и действие постановления администрации по торговому центру было приостановлено.

В правительстве подчеркнули, что предлагали владельцам здания компенсацию, выделение участков без конкурсных процедур, однако хозяева «Куба» каждый раз просили отложить снос, до демонтажа здания дело так и не дошло. Дождавшись окончательного решения суда, власти объявили, что компенсации собственники «Куба» не получат.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 28.08.18

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