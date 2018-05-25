Президент Украины Петр Порошенко приказал стянуть вооружение на линию соприкосновения с ДНР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подразделения ВСУ для борьбы с населением Донбасса укомплектуют противотанковыми ракетными комплексами украинского производства «Стугна». «Я поставил задачу, чтобы мы в ближайшее время увеличили войско и чтобы резко увеличили укомплектованность бригад «Стугнами» на линии соприкосновения (в Донбассе – прим. НД)», – заявил Порошенко.

Он также сообщил, что лично проверил готовность ВСУ к боевому использованию американских противотанковых ракетных комплексов «Javelin», которые Украина долгое время выпрашивала у США. Порошенко утверждает: «джавелины» настолько «страшны», что «русские танкисты или подконтрольные войска просто отказываются выезжать на линию соприкосновения».

Об успешных испытаниях комплексов США украинский лидер поспешить доложить и в социальной сети: «Это очень эффективное оборонительное оружие, которое используется в случае российского наступления на позиции украинских войск», – заявил с победоносной улыбкой в опубликованном видео в Twitter Порошенко.

Правда, его оптимизм не разделили его же сограждане: «Не доводи до греха Россию – нашего могучего соседа, наш общий род. Если полетят Искандеры, Тополя, Кинжалы, то ты же не успеешь в свой бункер залезть», – предупреждают одни. Другие подчеркивает, что РФ не до Украины, поэтому пора успокоиться и смотреть правде в глаза:

«Теперь садитесь и ждите нападения России! Только не забывайте джавелины маслом смазывать – заржавеют». А третьи предугадывают дальнейшую судьбу американского вооружения: «Теперь их сложим на складе и потом... Балаклея, Новобогдановка… (пожары на артиллерийских складах только в селе Новобогдановка трижды уничтожали там практически все вооружение – прим. НД)».

Эксперты тоже не понимают радости украинского президента и заявляют, что американское оружие попросту бессмысленно применять в зоне военного конфликта на юго-востоке страны, так как украинские позиции на танках там никто не атакует. А если Украина все же применит джавелины, то автоматом развяжет руки военнослужащим ЛДНР, которые также заявят о необходимости перевооружения.

Донецк, Анастасия Зук

Донецк. Другие новости 25.05.18

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