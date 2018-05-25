На Украине взорвался склад боеприпасов

В Донецкой области Украины, на территории подконтрольной Киеву, прогремел взрыв на складе боеприпасов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром в районе населенного пункта Правдовка – бывшая Старая Николаевка. Киев поспешил сообщить, что склад обстреляли ополченцы ДНР. Однако в республике обвинения опровергли и заявили, что всему виной процветающая на Украине коррупция и преступная бесчеловечность.

«Коррупция и хищение в украинской армии продолжают приводит к новым неслучайным чрезвычайным происшествиям в зоне операции оккупационных сил из-за чего страдает, прежде всего, мирное население. Тому пример сегодняшнее возгорание или умышленный поджог складов ракетно-артиллерийского вооружения на окраине населенного пункта Правдовка, который украинская сторона пытается выдать за обстрел с нашей стороны», – цитирует РИА «Новости» представителя оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

Как сообщал «Новый День», ранее президент Украины Петр Порошенко отчитался об успешных испытаниях комплексов противотанковых ракетных комплексов «Javelin». Однако заявления украинского лидера вызвали неоднозначную реакцию комментаторов: пользователи соцсетей высмеяли Порошенко и отметили, что американские комплексы не спасут «Незалежную», так как их дальнейшая судьба предречена: «Теперь их сложим на складе и потом... Балаклея, Новобогдановка… (пожары на артиллерийских складах только в селе Новобогдановка трижды уничтожали там практически все вооружение – прим. НД)».

Правдовка, Анастасия Зук

Правдовка. Другие новости 25.05.18

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